埼玉県さいたま市の大宮駅から春日部駅、柏駅を経由し千葉県船橋市の船橋駅へと至る東武野田線。「アーバンパークライン」の愛称を持つこの路線に、2025年3月から5両編成の新型車両「80000系」が登場します。車両のコンセプトは「人と地球によりそう電車」ということで、安全性や快適性をさらに磨き上げ、子育て世代のご家族も快適に利用できるような車両構造を目指しています。その最たるものが4号車に設置された「たのしーと」で