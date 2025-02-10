第97回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされた映画『The Girl with the Needle（英題）』が『ガール・ウィズ・ニードル』の邦題で5月16日より公開されることが決定し、あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：第97回アカデミー賞ノミネーション発表『エミリア・ペレス』が最多13ノミネート 『スウェット』『波紋』のマグヌス・フォン・ホ&#125