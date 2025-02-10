中国発の神話アクションファンタジー『封神』シリーズの第一部『封神・妖姫とキングダムの動乱』が2月28日より、第二部『封神・激闘！燃える西岐攻防戦』が3月7日より、それぞれ日本語字幕版で全国順次公開されることが決定した。 本作は、日本でも漫画家やアニメ化、ゲーム化もされた古典小説『封神演義』を、中国で実写映画化した神話アクションファンタジー。『妖魔伝 レザレクション』や安藤政信