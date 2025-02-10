長ねぎがおいしい季節ですね～。1年中スーパーにある野菜ですが、旬は11月から3月なんです。薬味にしたり、鍋に入れたりと、脇役のイメージが強いですが、旬で甘味の増した長ねぎをメインで味わいたい♡そんな時にオススメなレシピを、埼玉県の農家から教わりましたよ。長ねぎ2本をバターで一気に焼いて、辛子明太子と調味料で和えるだけ！これは、ご飯が無限に進むこと確定ですね。さっそく作