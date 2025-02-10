衝突事故を想定したレスキュー訓練が香川県高松市の消防署で行われました。使われるのは、実際の衝突試験で変形した最新のハイブリッド車両です。 【写真を見る】衝突試験で変形した最新のハイブリッド車を使って救助訓練最近のハイブリッド車は救助に高い知識と技術が必要【香川】 消防の特殊な機材で車を解体し、運転手を救助します。衝突試験後の変形した車を事故車両にみたてた、実践に近い訓練です。自動車事故対策