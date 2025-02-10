■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０２月１０日１５２円１７～１８銭（△０．３４） ０２月０７日１５１円８３～８５銭（▼０．７４） ０２月０６日１５２円５７～５９銭（▼０．７６） ０２月０５日１５３円３３～３５銭（▼１．９９） ０２月０４日１５５円３