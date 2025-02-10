早春の訪れを告げる行事です。岡山市北区の後楽園で芝焼きが行われました。 【写真を見る】「初めて来たけど素晴らしい」早春の訪れ後楽園で“芝焼き”約1.8ヘクタールの芝が黄金色から漆黒へ【岡山】 冬枯れの芝にたいまつで火を付けると、炎が広がりました。岡山後楽園の「芝焼き」です。1965年から始まったもので、病害虫の卵の駆除や、春の新芽を揃える効果があるといわれています。約1.8ヘクタールの芝が黄金