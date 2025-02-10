日銀が１０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円１７～１８銭と前週末に比べ３４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１５６円９４～９８銭と同７９銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０３１３～１４ドルと同０．００７５ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS