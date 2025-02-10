怒りっぽくなったりする人もいますスマホを見せている時間がつかの間の母の休息。悩みながらも頼らないと乗り切れない現状「あと10分だけ！」「食事中も手放せない…」「勝手に課金⁉」身近にデジタルメディアがある環境のなか、現代で子育てをする多くのママたちが直面するさまざまな子どもの＜ゲーム＞や＜動画＞問題。2男1女を育てるイラストレーター・アベナオミさんが、実際に子育てをするなかで感じたゲームや動画に関