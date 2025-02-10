（台北中央社）音楽ユニット、YOASOBIが9日、アジアツアーの台北公演2日目を台北アリーナで開催した。2日間で計約2万4千人を集めたのに加え、会場の外には「音漏れ」を目当てに訪れたファンの姿も多く見られた。公演はまず「セブンティーン」や「祝福」などを披露。曲間ではボーカルのikuraが「大家好，我們是YOASOBI，我回来了」（皆さんこんにちは。私たちはYOASOBIです。帰ってきました）と中国語でファンに語り掛けた。台湾で