2月第1週（2月3日～2月7日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇2月3日 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年５１０円目標取崩し型） 運用会社：お金のデザイン 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年５％目標取崩し型） 運用会社：お金のデザイン 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（資産安定型） 運用会社：お金のデザイン 〇2月4日 楽