これから有権者となる高校生に選挙への関心を高めてもらおうと、きょう、山形市内の高校で税制改革をテーマにした模擬選挙が行われました。 【写真を見る】県内一の進学校は「税金」をどう考える？山形東高校で「税制改革」がテーマの特別授業模擬投票も（山形市） 県立山形東高校で行われたこの講座は、生徒たちに税の仕組みなどを学んでもらうとともに、選挙について学び、自分で考えるきっかけにしてほしいと