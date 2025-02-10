人手不足解消や仕事を求めるシニア世代などの就労支援のため、きょう山形市で県内最大規模の就職面談会が行われました。 【写真を見る】有効求人倍率は高いが…”アンマッチ”は解消されるのか大規模就職面談会で見えた「現実」（山形） 有効求人倍率は比較的高いものの、思うように採用されないアンマッチが生まれている現状もありました。 この面談会は、ハローワークやまがたや山形労働局などが毎年開催してい