フジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」は2月27日 0時より、韓国BLドラマ『秘密の間柄』を独占配信します。今回、キービジュアルとスポット動画を初公開となりました。さらに、出演俳優4人からコメントが到着しています。・https://fod.fujitv.co.jp/title/00se（配信ページ）・https://youtu.be/DKf9Vncph3E（スポット動画）■“秘密の関係”によって深く絡み合った4人の男の激情ロマンス同作は、韓国をはじめ米国、日