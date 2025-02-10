石破茂首相が7日の日米首脳会談で、トランプ大統領への土産として価格16万8000円の「金のかぶと」を渡したことが中国でも報じられ、注目された。中国メディアの環球時報は9日、米ニューヨーク・ポストの8日付報道を引用し、この金のかぶとはドラマ「SHOGUN 将軍」のヒットを受け、石破氏の地元・鳥取県の人形店に発注したものであること、トランプ氏はその返礼として昨年7月のペンシルベニア州バトラーでの暗殺未遂事件の写真を表