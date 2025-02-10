18カ国がA組からC組にそれぞれ6カ国ずつに分かれて行われている、2026年北中米W杯アジア最終予選。現在、第6節が終了し、C組の日本は5勝1分け、得点22、失点2の勝ち点16と、2位豪州に勝ち点差9をつけ首位を独走中である。ここまでサムライブルーが快進撃を続けられる理由は、もちろん日本の強さが際立っているからだが、ライバルたちに問題が発生し、勝手に躓いている感も否めない。「それは、各国の監督交代による部分が大き