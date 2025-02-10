ディーエムソリューションズ [東証Ｓ] が2月10日大引け後(18:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.6％増の4.5億円に伸びたが、通期計画の6.4億円に対する進捗率は70.7％となり、5年平均の69.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.7％増の1.8億円に伸