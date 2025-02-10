中国商務部の全国家電製品買い替え・携帯電話などデジタル製品新規購入に関するデータプラットフォームによりますと、1月20日午前0時から2月9日午前0時までに、2009万2000人の消費者が2541万4000件の携帯電話などデジタル製品の新規購入補助金を申請したとのことです。1月15日、商務部と関連部門は「携帯電話、タブレット、スマートウォッチ（スマートブレスレット）購入に関する新たな補助金実施案」を発表しました。1月20日、全