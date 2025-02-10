日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日経225ミニ期近（2025年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の7583枚だった。 ◯2025年2月限（特別清算日：2月14日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券7583(5383) ABNクリアリン証券 12054(4554) 楽天証券2135(1073) SBI証券