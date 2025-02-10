夫婦は互いの尊重と理解に基づいて成り立ちますが、ときにはそのバランスが崩れることも。今回は、そんな状況に対処する方法を紹介します。【攻撃的な批判に立ち向かう】パートナーからの一方的な非難や批判的なコメントは深い傷となって残ります。夫の行動に問題がある場合は、客観的な事実をもとに穏やかに話し合うことが重要です。【自己尊重の持続】夫からの過剰な要求や批判に直面しても、自分の感情や価値観を優先することが