日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日経225先物期近（2025年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7330枚だった。 ◯2025年3月限（特別清算日：3月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 17330( 15003) ソシエテジェネラル証券 12867( 11382) サスケハナ・ホンコン3162(3162)