音響機器メーカーのティアック（東京都多摩市）は、「TASCAM（タスカム）」ブランドから、ステレオ・ポータブルレコーダー「DR-05XP」など2モデルを2025年2月15日に発売する。無指向性マイク搭載「DR-05XP」いずれも、32ビットフロート録音やUSB Type-C対応のオーディオインターフェイス、最大512GBのmicroSDXCカードへの対応など、従来モデルから機能を追加。より使いやすく"音割れ"しないレコーディングを実現した。片手で簡単に