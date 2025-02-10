日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）が9日に生放送され、VTR出演した巨人の大勢投手（25）がシーズンオフに弟子入りした“師匠”今永昇太投手（31＝カブス）からの“教え”について語った。キャンプインに合わせ、先週宮崎入りしていた「KAT―TUN」の亀梨和也（38）から直撃インタビューを受けた大勢。今永と一緒に行っていた自主トレについて聞かれた。弟子入りのきっかけは2023年3月のワールド・ベー