Netflixオリジナルドラマ「地面師たち」で注目を集めた俳優・吉村界人（32）と、映画「初恋」や「ファンシー」で見せる凛とした演技で存在感を放つ女優・小西桜子（26）が、TBS系火曜ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」（火曜後10・00）で令和のイマドキ研修医を熱演している。お仕事ドラマにちなみ、それぞれの仕事観を聞いた。（中村綾佳）吉村は2013年、実力派俳優が集う「オフィス作」初のワークショップオーディ