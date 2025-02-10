Photo: 小暮ひさのり 今度は逃さぬように！まさかAnkerがガジェットポーチを？ しかもコクヨとコラボだと!?と、ガジェット文具界隈がざわつかせて、発売後一瞬にして売り切れた「Anker Smart Pouch」。しばらく在庫無し状態が続いておりましたが、2025年2月10日にオンライン限定での販売再開が告知されました。購入はAnkerの公式ページ、もしくはAmazonでポチれます。 Anker Smart Po