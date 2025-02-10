妻の遺体を遺棄したとして、大阪府警は10日、死体遺棄の疑いで大阪市中央区龍造寺町、無職黒木佳史容疑者（35）を逮捕した。府警によると、遺体は見つかっておらず、関係者の聴取などから立件に踏み切った。容疑者が殺害した可能性もあるとみて調べる。逮捕容疑は昨年6月5日ごろ、大阪市の容疑者宅から妻いずみさん＝当時（52）＝の遺体を車で運び、岡山県内やその周辺に遺棄した疑い。