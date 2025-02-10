週明け10日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円前半で取引された。午後5時現在は前週末比34銭円安ドル高の1ドル＝152円17〜18銭。ユーロは79銭円高ユーロ安の1ユーロ＝156円94〜98銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測が後退したことでドルが買われる一方、トランプ米政権の関税政策が景気減速を招くとの懸念から、相対的に安全な資産とされる円を買う動きもあった。市場では「関税に関する不透明感に