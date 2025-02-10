トヨタ自動車の佐藤恒治社長経団連は10日、副会長にトヨタ自動車の佐藤恒治社長（55）ら4人を内定したと発表した。5月29日の定時総会で就任し、任期は2期4年。経団連の次期会長に決まっている日本生命保険の筒井義信会長（71）は初めての金融機関出身者となるため、新副会長に製造業から3人を起用し、バランスを取った形だ。トヨタ出身の副会長は、2021年まで務めた早川茂トヨタ副会長（71）以来、4年ぶり。経団連の十倉雅和会