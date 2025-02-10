元横綱白鵬の宮城野親方が１０日、翌日開催の国際少年相撲大会「第１５回白鵬杯」（両国国技館）に出場する海外チームの合同稽古で白まわし姿を披露。引退から３年半が過ぎても力士らしい体つきで、相撲少年たちに胸を出した。史上最多４５回の幕内優勝を誇る宮城野親方。国技館の相撲教習所で四股、すり足の大切さを説き、胸を出して海外選手たちに押させた。全身の肌にうっすらを汗を浮かべながら、楽しそうな笑顔が印象的だ