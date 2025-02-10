この週末、精力的にピッチングの調整に臨んだ大谷翔平選手から、復活の兆しが垣間見えました。まだキャンプイン前にもかかわらず、自主トレが行われているグラウンド前には大谷選手をひと目見ようと多くの報道陣やファンが集まっていました。連日、多くの報道陣やファンが集結した“大谷フィーバー”。中には、木の上に登ってでも見たいというつわものまで。アリゾナ州在住：めちゃくちゃ近かったですね。大阪から来た女性：すごく