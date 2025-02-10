【CAPCOM CUP 11 グループ予選】 3月5日～3月7日 開催 カプコンは、「CAPCOM CUP 11」の舞台裏を見学できる「バックヤードツアー」を開催する。 「バックヤードツアー」は、3月5日から7日に渡って開催される「CAPCOM CUP 11 グループ予選」中に、会場の裏側や選手が試合に向けてウォーミングアップを行なっている選手控室を見