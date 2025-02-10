ショットバーで働いていた筆者の友人が、ニューヨークに行った時に体験した出来事です。アメリカのあちこちのお店で不愛想な女性店員たちに遭遇し、戸惑っていた友人ですが、それには日本人には想像しがたい理由がありました。 愛想が悪い理由とは カウンターに鍵を返しに行った際、女性バーテンダーは一瞬だけ微笑んでくれたように見えたそうです。女性店員の事情を想像することも