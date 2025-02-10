俳優のキー・ホイ・クァン（53）が『グーニーズ』続編への出演を熱望している。1985年公開のリチャード・ドナー監督による同作でリッキー・ワン（データ）役を務めたキーは、３日にTCLチャイニーズ・シアターで開催された手形を刻むセレモニーで、共演者のコリー・フェルドマン、ジョシュ・ブローリン、ケリー・グリーン、ジェフ・