ホンダは6日、クルーザータイプの二輪車「Rebel 500」の一部仕様とカラーバリエーションの変更を発表した。変更後のモデルは20日に発売予定だ。また「Dio110」「Dio110・ベーシック」のカラーリング変更も発表されており、こちらは3月6日に発売される。【こちらも】ホンダ、軽二輪クルーザー「Rebel 250」を一部仕様変更E-Clutch搭載車も発売へRebel 500は、ホンダが誇るクルーザータイプの二輪車で、コンパクトサイズのため