香川県／池田豊人 知事 2026年3月に開かれる「かがわマラソン2026」について、香川県の池田知事は10日、多くの参加者を集めるため認知度を上げる考えを示しました。 （香川県／池田豊人 知事）「多くのランナーに参加いただきたいということで、このマラソンのセールスポイントをしっかり発信したい」 「かがわマラソン2026」は香川県で初めて開かれる日本陸連公認のフルマラソン大会です。スタートと