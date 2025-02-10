北九州市議会議員選挙で当選した議員の任期が10日から始まりました。無所属の議員が増える中、新たな会派を結成する動きも出ています。10日午前、北九州市議会では、1月の市議選で当選した57人に新しい議員バッジが配られました。最大勢力を維持した自民党は、複数の議員が議長就任への意欲を示す中、会派として一致団結できるかがカギとなっています。■香月耕治市議（前 自民党・無所属の会 団長／8期目） 「北九州のために市民