●囁かれるプラザ合意2.0？ドル高が進む中、昨年末からプラザ合意2.0があるのではと、金融市場で囁かれている。【こちらも】トランプ関税ショックで貿易戦争突入か?実現の確率は決して高くないが、米ドルの実効為替相場は1985年のプラザ合意以来の高値圏に到達している。低金利やドル安を望むトランプ政権では、トランプ米大統領がプラザ合意2.0を言い出しても不思議ではない。もし実現するなら、日本も大幅な円高は避けら