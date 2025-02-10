北米で異例の大ヒットを記録したホラー映画『SKINAMARINK／スキナマリンク』より、恐怖の幕開けを鮮烈にとらえた本編冒頭シーンが初公開され、近藤亮太監督や大森時生らより“絶望”コメントも到着した。【動画】ずーっと不穏…！映画『SKINAMARINK／スキナマリンク』本編冒頭シーン本作は、人々の悪夢を再現した短編映像をYouTubeチャンネルに投稿し、新鋭の映像作家としてキャリアを重ねるカイル・エドワード・ボールの長