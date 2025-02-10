◆第６０回クイーンＣ・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１６００メートル）非凡な瞬発力が大舞台を意識させる。前走で２勝目を手にしたエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎）にとって、東京コースが現状では最も能力を発揮できる舞台だろう。東京の芝７ハロン戦だった前走は、超スローの前半こそやや行きたがるそぶりを見せたものの、早めに先団を射程圏に入れ残り３００メートルからの右ムチ２発で完勝。４戦連続とな