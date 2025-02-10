Ｊリーグは１０日、都内で「２０２５Ｊリーグ開幕イベント」を開催し、Ｊ１の１６クラブの代表選手と、ＡＣＬＥに出場している川崎、横浜ＦＭ、神戸、ＡＣＬ２に出場している広島からはクラブマスコットが参加した。新潟からは昨季リーグ戦で１０得点を挙げたＦＷ谷口海斗が参加し、「ここに注目！！」という自己紹介では「粒粒辛苦ゴール＋谷口農園」と記した。５シーズン前にクラブハウスで農園をはじめ、「谷口農園」の園