9日までテレビ朝日系で放送された『爆上戦隊ブンブンジャー』のヒーローショーシリーズ第4弾『宇宙を越える熱き絆！爆アゲ！Gロッソ FINAL LAP!!』のゲネプロが9日、東京・後楽園のシアターGロッソで行われた。【写真】熱いグータッチを交わした井内悠陽と宮澤佑第4弾では、井内悠陽（範道大也／ブンレッド役）、葉山侑樹（鳴田射士郎／ブンブルー役）、鈴木美羽（志布戸未来／ブンピンク役）、齋藤璃佑（阿久瀬錠／ブンブラッ