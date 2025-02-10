東京マリオットホテル1階レストラン「Lounge＆Dining G(ラウンジ アンド ダイニング ジー)」に「HARUMEKU Afternoon Tea -Strawberry × White Chocolate-」が登場。埼玉県発のブランドいちご「あまりん」「べにたま」とホテル自家製ホワイトチョコレートのマリアージュが楽しめるアフタヌーンティーです☆ 東京マリオットホテル「Lounge＆Dining G」HARUMEKU Afternoon Tea -Strawberry × White Chocolate-(ハルメク アフタ