歌手で女優の知念里奈が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、４４歳の誕生日を迎えたことを報告した。９日が誕生日の知念はインスタグラムに「お誕生日でした。不具合を感じたりあちこち痛かったり、色々あるけれど、４４年。私の体、よくよく頑張ってくれてるなぁと、ベッドの上で自分を抱きしめ、神様に感謝した朝」と記し、出演中のミュージカル「ケイン＆アベル」（東京・東急シアターオーブ、１６日まで）の楽屋で