将棋の藤井聡太七冠（22）が、史上最年少で公式戦通算400勝を達成です。藤井聡太七冠は10日、東京都内で行われた第74回NHK杯の対局で勝利し、史上最年少の22歳6カ月で公式戦通算400勝を達成しました。これまでの400勝の最年少記録は羽生善治九段の23歳4カ月で、約10カ月の更新になります。藤井七冠は、2016年に最年少の14歳2カ月でプロデビューしてから白星を積み重ね、2023年は史上初の八冠独占を達成しました。現在は王将戦七番