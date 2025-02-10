中国の習近平国家主席がプーチン大統領の招待に応じ、ロシアを訪問します。中国に駐在するロシアのモルグロフ大使は、習主席が5月9日にモスクワで行われる「対ドイツ戦勝80年」の記念式典に参加すると明らかにしました。これはロシア国営のタス通信が10日に報じたもので、プーチン大統領の招待に応じたということです。一方、習主席は9月3日の抗日戦勝記念日に合わせてプーチン氏を北京に招待しています。習主席とプーチン大統領は