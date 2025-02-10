【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は９日に公開されたＦＯＸニュースのインタビューで、米軍の「無駄」を洗い出すよう実業家のイーロン・マスク氏に指示する意向を明らかにした。トランプ氏は「軍を調べよう。数千億ドルの不正や乱用が見つかるだろう」と述べ、政府の支出削減を進めるマスク氏に調査を求める考えを示した。２０２５会計年度の国防予算は約８９５０億ドル（約１４０兆円）に上る。トランプ政権で