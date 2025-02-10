日米首脳会談で、日本製鉄が議題に上がったことを「大いに歓迎する」と期待感を示しました。経団連の十倉会長は、日米首脳会談で日本製鉄のUSスチール買収を巡り議論が行われたことについて、「日米企業の対米投資を含む日米関係の重要性が確認された上で、もう一段、検討のステージに入ったということは、どうも事実のようでございますんで、そこは大いに歓迎し、期待したいところだと思います」と述べ、「しっかりと見守っていき