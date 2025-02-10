中国の習近平国家主席が5月にロシアで行われる対ドイツ戦勝記念日の式典に参加するとロシアの駐中国大使が明らかにしました。ロシアのモルグロフ駐中国大使は、国営テレビが10日に放映したインタビューで、中国の習近平国家主席が5月9日にモスクワで行われる対ドイツ戦勝記念日の式典に参加すると述べました。プーチン大統領の招待に応じたということです。中ロ両国にとって今年は戦勝80年の節目にあたり、プーチン氏と習氏は先月