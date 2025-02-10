〈《国交省職員バラバラ遺体事件》大木滉斗容疑者(28)の母“5時間独占告白”「消費者金融から30万円返済請求」「息子が綴った最後の手紙」「パニックになって息子に突き飛ばされた」〉から続く「彼は明るくて、でも人一倍勉強も頑張る努力家でした。それがどうしてこんなことに……」【卒アル入手】「小さい頃に交通事故に遭って…」亡くなった神岡孝充さんの卒業文集国土交通省職員の神岡孝充(たかみち)さん（52）が、東大阪市