第三者委員会が、社外関係者からの情報提供を受け付けるホットラインを開設しました。元タレントの中居正広氏の女性トラブルなど一連の問題を受け、類似事案を調査するため、フジテレビなどの第三者委員会はホットラインを設置したと発表しました。過去にフジ・メディア・ホールディングスまたはフジテレビに勤務した経験や、取引関係があった社外関係者からの情報提供をお願いするものとしています。2016年4月以降に、フジテレビ